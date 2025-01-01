Павел Нерсесьян

Фортепианный вечер с П. Нерсесьяном

Приглашаем всех любителей классической музыки на незабываемый фортепианный вечер, где мастерство П. Нерсесьяна будет представлено в лучших произведениях мировой классики. По окончании концерта вы сможете насладиться атмосферой творчества и музыки.

Об исполнителе

П. Нерсесьян — лауреат и победитель международных конкурсов, таких как конкурс им. Бетховена в Вене и конкурс в Токио. Он ведет активную концертную деятельность по всему миру, включая города России, Европы, Азии и Америки. Его репертуар охватывает различные эпохи и стили, и П. Нерсесьян отличается как выдающимся исполнением, так и креативными интерпретациями, сочетая традиции русской фортепианной школы с современными подходами.

Педагогическая деятельность

В дополнение к концертной карьере, П. Нерсесьян — опытный педагог. Он начал свою преподавательскую деятельность как ассистент профессора С. Доренского, а затем долгое время вел свой класс в Московской государственной консерватории. Среди его учеников — талантливые исполнители и лауреаты международных конкурсов, такие как В. Корчинская-Коган и З. Чочиева.

Программа вечера

В программе вечера прозвучат:

П. Чайковский — «Детский альбом», соч. 39

А. Скрябин — Соната № 10, соч. 70

С. Рахманинов — 6 музыкальных моментов, соч. 16

М. Равель — «Вальс»

Продолжительность вечера составляет 2 часа. Не упустите возможность насладиться искусством одного из лучших пианистов современности!