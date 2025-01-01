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Павел Кашин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Самобытный автор русской рок и поп сцены

Павел Кашин — один из самых ярких и самобытных авторов русской рок и поп сцены. Его песни, такие как «Барышня», «Город», «Подсолнух», «Адмирабль», стали настоящими визитными карточками артиста. Кашин — личность с богатым и парадоксальным жизненным опытом, который включает множество поворотов и необычных событий.

Путь к звёздам через тернии
Его путь к успеху был непростым: обучался в консерватории, Академии художеств на факультете живописи и в университете на философском факультете, но ни в одном из этих вузов не задерживался более полугода. После этого уехал в Америку, чтобы учить язык и «вообще жизнь», а сейчас говорит по-английски, французски, итальянски и немецки.

Музыкант, поднявшийся сам
Павел Кашин прошёл путь от игры в переходе метро до успешных контрактов с музыкальными лейблами, участия в ТВ-программах и гастролей. Его песня «Life is beautiful» с альбома «Талисман» вошла в ротацию таких радиостанций, как «Наше радио» и «Милицейская волна».

Не останавливается на достигнутом
Кашин не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает радовать слушателей своей музыкой. Ждём вас в Академ Джаз Клубе! Только проверенная музыка!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:30 от 1000 ₽
22 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽
12 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽
16 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽
8 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽
22 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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0+
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31 декабря в 13:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
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31 октября в 19:00 Petter
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