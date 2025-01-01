Самобытный автор русской рок и поп сцены

Павел Кашин — один из самых ярких и самобытных авторов русской рок и поп сцены. Его песни, такие как «Барышня», «Город», «Подсолнух», «Адмирабль», стали настоящими визитными карточками артиста. Кашин — личность с богатым и парадоксальным жизненным опытом, который включает множество поворотов и необычных событий.

Путь к звёздам через тернии

Его путь к успеху был непростым: обучался в консерватории, Академии художеств на факультете живописи и в университете на философском факультете, но ни в одном из этих вузов не задерживался более полугода. После этого уехал в Америку, чтобы учить язык и «вообще жизнь», а сейчас говорит по-английски, французски, итальянски и немецки.

Музыкант, поднявшийся сам

Павел Кашин прошёл путь от игры в переходе метро до успешных контрактов с музыкальными лейблами, участия в ТВ-программах и гастролей. Его песня «Life is beautiful» с альбома «Талисман» вошла в ротацию таких радиостанций, как «Наше радио» и «Милицейская волна».

Не останавливается на достигнутом

Кашин не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает радовать слушателей своей музыкой. Ждём вас в Академ Джаз Клубе! Только проверенная музыка!