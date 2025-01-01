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Павел Кашин
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Павла Кашина в Петербурге

Павел Кашин — один из самых ярких и узнаваемых исполнителей российской эстрады, чьи песни не теряют актуальности уже многие годы. Его музыкальный стиль — это удивительное сочетание проникновенных текстов и мелодий, которые находят отклик в сердцах слушателей. На концертах Павел Кашин всегда создает уникальную атмосферу, где каждый зритель чувствует себя частью этого музыкального путешествия.

На концерте Павел Кашин исполнил как любимые хиты, так и новые композиции, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Зрителей ожидают невероятные эмоции, живое общение с артистом, а также множество сюрпризов. Концерт проходит в формате душевного и искреннего общения, где каждая песня — это история, рассказанная в музыке.

Приходите на концерт Павла Кашина и погрузитесь в мир его песен, который сочетает в себе глубину, искренность и невероятную энергетику.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 2000 ₽

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