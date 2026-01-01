Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Павел Кашин
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Павла Кашина в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на большой сольный концерт Павла Кашина, легенды романтического рока России, который пройдет в Кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода. Артист представит уникальную концертную программу с лучшими композициями из своего богатого репертуара.

Лирика и уникальность

Павел Кашин — это не просто певец, а особое явление в русской музыке. Его карьера началась почти десять лет назад с таких хитов, как «Безумно дивный чудный город» и «Гномики». Он продолжает завоевывать сердца слушателей с выходом нового альбома «Талисман», который также пополнил его яркую дискографию.

Музыкальный стиль

Музыка Кашина трудно поддается классификации: его меланхоличные, грустные композиции исполняются детским голосом и занимают промежуточное положение между роком и попом. Кашин не следует современным музыкальным трендам — он живет по своим правилам и создает глубокомысленные произведения, наполненные личными переживаниями и радостями.

Популярность и достижения

Сингл «Life is beautiful» из альбома «Талисман» успешно звучит на радиостанциях, таких как «Наше радио» и «Милицейская волна», подтверждая актуальность творчества Павла. Музыкант не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает радовать своих поклонников новыми работами.

Не упустите шанс насладиться неповторимым искусством Павла Кашина в живом исполнении. Это встреча с музыкой, которая трогает за живое и заставляет задуматься о важном.

Купить билет на концерт Павел Кашин

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
20 ноября пятница
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Стас Михайлов
6+
Эстрада

Стас Михайлов

22 сентября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
Билеты
Plazma. Все хиты
18+
Поп

Plazma. Все хиты

10 октября в 19:30 Руки вверх!
от 2200 ₽
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
12+
Рок

Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром

12 декабря в 18:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше