Павел Кашин
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Павел Кашин: сольный концерт в клубе Дуглас

Павел Кашин, известный российский музыкант и поэт, представляет свой сольный концерт в клубе Дуглас. Этот вечер обещает стать уникальным событием для всех ценителей живой музыки.

О Павле Кашине

Павел Кашин - артист, который стал известным благодаря своей открытой музыке и искренним текстам. Его песни затрагивают важные темы любви, жизни и внутреннего мира. В своей карьере он выпустил несколько альбомов, которые получили признание критиков и публики.

Что ожидать от концерта

На концерте слушатели смогут насладиться не только новыми композициями, но и любимыми хитами, которые уже стали классикой. Павел щедро делится своими эмоциями и энергетикой, что делает каждое выступление особенным.

Зачем посетить концерт

Сольный концерт Кашина - это не просто музыка, это целый мир, в который зрители могут погрузиться. Творчество артиста всегда вызывает резонирование в душах слушателей, а живое исполнение создает непередаваемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в клубе Дуглас!

В других городах
Декабрь
5 декабря пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2000 ₽

