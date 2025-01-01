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Павел Кашин
Киноафиша Павел Кашин

Павел Кашин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Павла Кашина в Самаре: Путь к звёздам

Павел Кашин — один из самых самобытных авторов русской рок и поп-сцены. Его песни, такие как «Барышня», «Город», «Подсолнух» и «Адмирабль», стали визитной карточкой артиста и завоевали сердца слушателей.

Уникальная биография

Личность Павла Кашина интересна и многогранна. Его жизненный путь полон парадоксов и неожиданных поворотов. Он учился в нескольких престижных учебных заведениях: консерватории, Академии художеств на факультете живописи и университете на философском факультете, но ни в одном из них не задерживался более полугода. Кашин также провел время в Америке, где изучал язык и жизнь, что позволило ему свободно говорить на английском, французском, итальянском и немецком языках.

Музыкальный путь

Кашин сам пробивался к успеху, преодолевая множество трудностей. Его карьера началась с игры в переходах метро, а затем он добился контрактов с музыкальными лейблами, участия в телевизионных программах и гастролей по стране. Песня «Life is beautiful» из его альбома «Талисман» вошла в ротацию таких радиостанций, как «Наше радио» и «Милицейская волна».

Не останавливается на достигнутом

Несмотря на достигнутые успехи, Павел Кашин не собирается останавливаться. Он продолжает творить и радовать своих поклонников новыми произведениями. Убедитесь сами, посетив его следующий концерт!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 августа
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
20:00 от 1500 ₽
Нижний Новгород, 18 сентября
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
20:00 от 2500 ₽
Самара, 21 сентября
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
20:00 от 1500 ₽
Казань, 25 сентября
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
20:00 от 2000 ₽
Пермь, 26 сентября
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
20:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 28 сентября
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
18 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2600 ₽
Ангел и Демон: Княzz
18+
Рок
Ангел и Демон: Княzz
27 октября в 19:00 Дом ученых
от 2200 ₽
Заточка
18+
Хип-хоп
Заточка
23 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
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