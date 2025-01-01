Меню
Павел Дубравский. Россия и США: и̶с̶т̶о̶р̶и̶я̶ ̶о̶т̶н̶о̶ш̶е̶н̶и̶й̶ через конфликты и кризисы
О концерте/спектакле

Лекция Павла Дубравского «Россия и США: история отношений через конфликты и кризисы»

Вас ждёт увлекательное погружение в историю российско-американских отношений, которая насчитывает уже более 200 лет. За это время наши страны прошли через множество исторических событий: от союзничества во Второй мировой войне и Холодной войны до попыток перезагрузить отношения в последние годы.

О чём пойдёт речь?

Павел Дубравский осветит ключевые моменты, через которые проходили России и США, а также даст прогноз на будущее наших отношений. Эта лекция будет интересна всем, кто хочет понять сложные процессы, происходящие на международной арене.

Кто рассказывает?

Лектором выступит Павел Дубравский — опытный политтехнолог и американист. Он руководит «Дубравский Консалтинг» и ведёт программа «Трифекты» на YouTube, а также «Скрытые линии» на радио «Серебряный Дождь». Павел также является автором известного YouTube-канала «НеБелый Дом» и книг, таких как «Миссия: выборы» и «Как устроены выборы: реалити-шоу, в котором участвует весь мир».

Как колумнист и эксперт, он публикуется в таких популярных изданиях, как «Ведомости», «Forbes», «Коммерсантъ», RTVI, «Лента.ру», «Бизнес ФМ» и многих других. Параллельно Павел ведет свой телеграм-канал «Campaign Insider | Павел Дубравский». Его профессиональные достижения включают членство в РАСО и EAPC, а также 10 наград премии РАПК «Выбор» и финал международной премии «Reed Awards».

Дополнительная информация

Обращаем ваше внимание, что лекция имеет возрастное ограничение 6+.

20 сентября
20 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
16:00
