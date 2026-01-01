Спектакль Павел Деревянко и Борис Андрианов: Хулиган и классик

Оповещения от Киноафиши
Павел Деревянко и Борис Андрианов: Хулиган и классик
18+
Возраст 18+

О спектакле

Литературно-музыкальная программа во Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится уникальная литературно-музыкальная программа с участием талантливого виолончелиста Бориса Андрианова и очаровательного актёра Павла Деревянко. Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и музыки.

Программа

Зрители смогут насладиться актуальными, весёлыми и назидательными рассказами известных авторов — Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. Программа дополнена пикантными историями и оригинальным саунд-дизайном, что создает неповторимую атмосферу.

Исполнение артистов

Борис Андрианов и Павел Деревянко объединят свои таланты, представляя динамичное выступление. Они соединят актёрское мастерство с виртуозным исполнением музыкальных фрагментов, охватывающих диапазон от классических произведений Баха до весёлых мелодий, таких как «Чижик-Пыжик». Зрителям предстоит увидеть не только чтение и пение, но и танцы, что сделает программу поистине разнообразной.

Эта программа обещает быть интересной и запоминающейся, поэтому не упустите возможность стать частью этого музыкально-литературного события!

В других городах
Март
25 марта среда
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1800 ₽

