Павел Дедищев
Билеты от 2500₽
Киноафиша Павел Дедищев

Павел Дедищев

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Павел Дедищев: сольный стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

В Stand Up Store Moscow откроет свои двери для настоящего шоу с участием известного комика Павла Дедищева. Это уникальная возможность насладиться живым выступлением талантливого стендап-артиста, который умеет мастерски сочетать юмор и реальные истории из жизни.

О Павле Дедищеве

Павел Дедищев – это яркое имя в мире российской комедии. Своей артистичной манерой он завоевывает сердца зрителей и критиков. Его выступления насыщены остроумными шутками и наблюдениями, которые вызывают смех и размышления одновременно. Не пропустите шанс увидеть его в действии!

Как добраться и что учесть

Stand Up Store Moscow удобно расположен в центре города, что позволит вам легко добраться на метро или на автомобиле. Рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть занять лучшие места и насладиться атмосферой заведения.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть выступление Павла Дедищева! Приходите за порцией отличного настроения и смеха. Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассе.

22 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 2500 ₽

