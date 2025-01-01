Меню
Павел Дедищев. Сольный стендап концерт
Билеты от 1500₽
18+
Возраст 18+
Павел Дедищев: сольный стендап концерт в Standup Café Москва

Не упустите шанс стать частью необычного стендап-шоу с участием талантливого комика Павла Дедищева! В своем новом сольном концерте он представит уникальные истории и остроумные наблюдения, которые точно заставят вас посмеяться.

Об авторе

Павел Дедищев известен своей искренностью и харизмой на сцене. Он успел завоевать зрительскую любовь благодаря ярким выступлениям и умению находить общий язык с публикой. Его творчество сочетает в себе тонкий юмор и актуальные жизненные ситуации, что делает его шоу особенно привлекательным.

Что ожидать

Во время концерта Павел затронет множество тем, от повседневной жизни до актуальных событий, запомнившихся зрителям. Каждое выступление – это искренний и живой разговор, который сможет оставить след в душе каждого зрителя.

Почему стоит посетить

Если вы хотите провести вечер в компании хорошего настроения и смеха, этот концерт – именно то, что нужно. Не упустите возможность увидеть Павла Дедищева в действии и насладиться его неповторимым стилем.

Концерт состоится в уютной атмосфере Standup Café, где вы сможете расслабиться и насладиться качественным юмором. Подготовьтесь к вечеру, полному неожиданностей и положительных эмоций!

Январь
3 января суббота
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1500 ₽

