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Павел Дедищев. Сольный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Павел Дедищев. Сольный концерт

Павел Дедищев. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Резидент «Stand Up на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое Шоу»

Дерзкий, харизматичный и самобытный комик из Курска, подкупающий своей простотой. Павел сразу полюбился зрителям за его понятный искренний юмор, в котором он метко подмечает реалии жизни в современной России. В его шутках каждый зритель, независимо от места жительства и статуса, сможет узнать себя.

Место проведения:
Событие состоится в Bolshevik Loft.

Меню:
Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендации:
Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить к сбору гостей.

Время сбора гостей:
Сбор гостей за час до начала программы.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1500 ₽
12 октября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
18:00 от 1800 ₽

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