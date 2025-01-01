Павел Дедищев. Сольный концерт

Резидент «Stand Up на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое Шоу»

Дерзкий, харизматичный и самобытный комик из Курска, подкупающий своей простотой. Павел сразу полюбился зрителям за его понятный искренний юмор, в котором он метко подмечает реалии жизни в современной России. В его шутках каждый зритель, независимо от места жительства и статуса, сможет узнать себя.

Место проведения:

Событие состоится в Bolshevik Loft.

Меню:

Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Рекомендации:

Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить к сбору гостей.

Время сбора гостей:

Сбор гостей за час до начала программы.