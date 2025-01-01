Павел Дедищев. Сольный концерт

Комик Павел Дедищев в Bolshevik Loft

Приготовьтесь к вечернему смеху с Павлом Дедищевым — резидентом «Stand Up на ТНТ» и участником популярных шоу «Labelcom», «Outside Stand Up», «Большое Шоу». Этот дерзкий и харизматичный комик из Курска стал любимцем публики благодаря своему искреннему и понятному юмору, в котором каждый сможет узнать себя.

Уникальный стиль и наблюдательность

Павел умеет мастерски подмечать реалии жизни в современной России, что делает его выступления актуальными и близкими каждому зрителю, независимо от его статуса и места жительства. Его комедийный стиль прост, но при этом глубок, что и привлекает поклонников.

Уютная атмосфера и гастрономическое удовольствие

Событие пройдет в пространстве Bolshevik Loft, где вы сможете насладиться разнообразным меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами, так как сбор гостей начинается за час до начала программы.

Важная информация

Обратите внимание, что на мероприятие имеется возрастное ограничение 18+. При входе потребуется паспорт.