Павел Дедищев. Сольный концерт

Уникальные стендап-концерты в Coin Event Hall

Coin Event Hall – это современное и атмосферное место для проведения концертов и мероприятий, расположенное в самом центре Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Здесь царит неповторимая атмосфера, а качество звука радует как зрителей, так и выступающих.

На сцене Coin Event Hall выступают лучшие комики страны. Здесь свои первые сольные концерты давали такие артисты, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Также в этом зале записывали свои выступления Слава Комисаренко, Идрак, Рост Батл с Алексеем Щербаковым и Илья Соболев.

Удобство для зрителей

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall за быстрое обслуживание и широкий выбор напитков, коктейлей и блюд. Одним из посетителей стало известно, что он побывал на концертах в этом зале 8 раз за последний месяц! Это не удивительно, ведь атмосфера и уровень выступлений привлекают зрителей снова и снова.

Информация для зрителей

Бар и кухня работают на протяжении всего мероприятия. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее, не позднее 30 минут до начала концерта. Сбор гостей начинается в 18:30, а сам концерт стартует в 19:00.

Стоимость билета: Имейте в виду, что цена на диван указана за весь диван целиком, и количество билетов не может превышать количество мест на диване.