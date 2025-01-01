Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Павел Дедищев. Сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Павел Дедищев. Сольный концерт

Павел Дедищев. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Уникальные стендап-концерты в Coin Event Hall

Coin Event Hall – это современное и атмосферное место для проведения концертов и мероприятий, расположенное в самом центре Москвы на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Здесь царит неповторимая атмосфера, а качество звука радует как зрителей, так и выступающих.

На сцене Coin Event Hall выступают лучшие комики страны. Здесь свои первые сольные концерты давали такие артисты, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Также в этом зале записывали свои выступления Слава Комисаренко, Идрак, Рост Батл с Алексеем Щербаковым и Илья Соболев.

Удобство для зрителей

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall за быстрое обслуживание и широкий выбор напитков, коктейлей и блюд. Одним из посетителей стало известно, что он побывал на концертах в этом зале 8 раз за последний месяц! Это не удивительно, ведь атмосфера и уровень выступлений привлекают зрителей снова и снова.

Информация для зрителей

Бар и кухня работают на протяжении всего мероприятия. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить заранее, не позднее 30 минут до начала концерта. Сбор гостей начинается в 18:30, а сам концерт стартует в 19:00.

Стоимость билета: Имейте в виду, что цена на диван указана за весь диван целиком, и количество билетов не может превышать количество мест на диване.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
30 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
17:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

16+
Классическая музыка
Брукнер-200. Даниэль Сальвадор, Московский государственный академический хор
26 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica
12+
Рок
Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica
26 июля в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1900 ₽
Симфонические хиты при свечах. Итальянские каникулы: Вивальди, Тартини, Паганини
6+
Классическая музыка
Симфонические хиты при свечах. Итальянские каникулы: Вивальди, Тартини, Паганини
27 июля в 15:00 Петровский путевой дворец
от 4500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше