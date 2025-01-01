Павел Дедищев, Расул Чабдаров. Summer Special

Не пропустите уникальное событие — стендап-концерт «Summer Special» с участием Павла Дедищева и Расула Чабдарова! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и веселья.
Концерт пройдет в Лазаревском центре национальных культур, известном своим уютом и теплой атмосферой. Убедитесь, что вы записали дату в своем календаре, чтобы не пропустить это яркое событие.
Павел Дедищев и Расул Чабдаров — два известных комика, которые готовы поделиться своими остроумными наблюдениями о повседневной жизни. Их выступления отличаются искренностью и актуальностью, а также умением находить смешное в самых обычных ситуациях.
Если вы ищете способ отдохнуть и зарядиться позитивом, этот стендап-концерт — идеальный выбор. Уникальная атмосфера Лазаревского центра и выступления мастеров юмора сделают ваш вечер незабываемым.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события! Билеты уже в продаже.