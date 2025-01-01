Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Павел Дедищев, Расул Чабдаров. Summer Special
Киноафиша Павел Дедищев, Расул Чабдаров. Summer Special

Павел Дедищев, Расул Чабдаров. Summer Special

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Summer Special» в Лазаревском центре национальных культур

Не пропустите уникальное событие — стендап-концерт «Summer Special» с участием Павла Дедищева и Расула Чабдарова! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и веселья.

Когда и где?

Концерт пройдет в Лазаревском центре национальных культур, известном своим уютом и теплой атмосферой. Убедитесь, что вы записали дату в своем календаре, чтобы не пропустить это яркое событие.

О чем стендап?

Павел Дедищев и Расул Чабдаров — два известных комика, которые готовы поделиться своими остроумными наблюдениями о повседневной жизни. Их выступления отличаются искренностью и актуальностью, а также умением находить смешное в самых обычных ситуациях.

Интересные факты

  • Павел Дедищев — участник популярных комедийных шоу и автор множества стендап-выступлений.
  • Расул Чабдаров — талантливый комик, который уже завоевал любовь зрителей своими оригинальными шутками.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете способ отдохнуть и зарядиться позитивом, этот стендап-концерт — идеальный выбор. Уникальная атмосфера Лазаревского центра и выступления мастеров юмора сделают ваш вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 28 июля
Лазаревский центр национальных культур Сочи, Победы, 28
20:00 от 4500 ₽

Фотографии

Павел Дедищев, Расул Чабдаров. Summer Special

В ближайшие дни

ЯйцЫ Fаберже
18+
Ска
ЯйцЫ Fаберже
9 августа в 21:30 Треугольник
от 1500 ₽
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
9 сентября в 21:00 Menu Wine
от 1000 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
19 августа в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше