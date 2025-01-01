Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие, которое состоится в 23:00. На сцене выступят талантливые диджеи: Alexander Popov, ALEXØØ, Makone и KDDK.
Paul Oakenfold — суперуспешный английский диджей, актёр, сценарист и продюсер, создавший глобальный тренд на жанр
electronic. Влюбившись в электронную музыку в юношестве на модных тусовках Лондона, он быстро завоевал популярность.
В его карьере произошел прорыв на Ибице в конце 80-х, когда он начал выступать в престижных клубах. Вдохновленный коктейлем из итальянского диско, соула и хауса, Окенфолд выпустил альбом
Pills 'n' Thrills and Bellyaches, который принёс ему мировую славу.
За свою карьеру Paul Oakenfold продал более 10 миллионов копий своих записей. Он создавал всемирноизвестные ремиксы и работал с такими гигантами музыки, как Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Rihanna, U2, Massive Attack, The Cure, Moby, Simply Red и многими другими. Его продюсерская работа включает релизы для Madonna, Cher, Snoop Dog, Ceelo Green.
Также Окенфолд известен по саундтрекам к кинохитам, таким как
Пароль "Рыба-меч",
Матрица: Перезагрузка,
Идентификация Борна и
Умри, но не сейчас, для которого он ремикшировал тему Джеймса Бонда.
Paul Oakenfold — трехкратный номинант премии Грэмми, дважды удостоенный титула
Диджей №1 по версии журнала DJ Magazine и обладатель более 50 наград. Он выступал на крупнейших событиях и фестивалях мира, а также в уникальных локациях: на Великой Китайской стене (2001), в лесу Ушуайя в Аргентине (2011), на вершине Эвереста (2017), в Стоунхендже (2018) и в Madison Square Garden в Нью-Йорке (2022).
Шоу Paul Oakenfold — это невероятный микс музыкальных жанров, захватывающее световое представление, чистая энергия и полное погружение в мир звука!