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Paul Oakenfold
Билеты от 4000₽
Киноафиша Paul Oakenfold

Paul Oakenfold

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Неповторимая ночь с Paul Oakenfold

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие, которое состоится в 23:00. На сцене выступят талантливые диджеи: Alexander Popov, ALEXØØ, Makone и KDDK.

Звезда вечера: Paul Oakenfold

Paul Oakenfold — суперуспешный английский диджей, актёр, сценарист и продюсер, создавший глобальный тренд на жанр electronic. Влюбившись в электронную музыку в юношестве на модных тусовках Лондона, он быстро завоевал популярность.

В его карьере произошел прорыв на Ибице в конце 80-х, когда он начал выступать в престижных клубах. Вдохновленный коктейлем из итальянского диско, соула и хауса, Окенфолд выпустил альбом Pills 'n' Thrills and Bellyaches, который принёс ему мировую славу.

Впечатляющие достижения

За свою карьеру Paul Oakenfold продал более 10 миллионов копий своих записей. Он создавал всемирноизвестные ремиксы и работал с такими гигантами музыки, как Justin Timberlake, Beyonce, Bruno Mars, Rihanna, U2, Massive Attack, The Cure, Moby, Simply Red и многими другими. Его продюсерская работа включает релизы для Madonna, Cher, Snoop Dog, Ceelo Green.

Также Окенфолд известен по саундтрекам к кинохитам, таким как Пароль "Рыба-меч", Матрица: Перезагрузка, Идентификация Борна и Умри, но не сейчас, для которого он ремикшировал тему Джеймса Бонда.

Награды и уникальные выступления

Paul Oakenfold — трехкратный номинант премии Грэмми, дважды удостоенный титула Диджей №1 по версии журнала DJ Magazine и обладатель более 50 наград. Он выступал на крупнейших событиях и фестивалях мира, а также в уникальных локациях: на Великой Китайской стене (2001), в лесу Ушуайя в Аргентине (2011), на вершине Эвереста (2017), в Стоунхендже (2018) и в Madison Square Garden в Нью-Йорке (2022).

Шоу Paul Oakenfold — это невероятный микс музыкальных жанров, захватывающее световое представление, чистая энергия и полное погружение в мир звука!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
23:00 от 4000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
23:00 от 4000 ₽

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