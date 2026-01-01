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Пау-вау
Киноафиша Пау-вау

Спектакль Пау-вау

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Погружение в мир индейцев: спектакль для всей семьи

В сказочной атмосфере культуры американских индейцев зрителей приглашают устроиться рядом с сидящим в типи Шаманом. Он расскажет увлекательную историю о семействе птичек квезаль. Это не просто спектакль, а настоящее путешествие в мир природы и традиций индейцев.

Живое взаимодействие с природой

Вместе с птичками зрители будут наблюдать за природными явлениями и изучать повадки пернатых. Каждый посетитель сможет погрузиться в завораживающий мир индейцев, где живая музыка создаст уникальную атмосферу. Спектакль предлагает сенсорно богатую среду, в которой зрители могут не только смотреть, но и активно участвовать в процессе.

Идеально для маленьких зрителей

Свободное пространство для изучения не даст заскучать даже самым маленьким зрителям. Здесь можно и нужно трогать, слушать, нюхать… и даже кусать! Этот подход позволяет детям развивать свои чувства и воображение, делая спектакль не только развлекательным, но и познавательным.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который объединяет музыку, природу и древние традиции. Спектакль обещает быть интересным и увлекательным для всей семьи!

Режиссер
Татьяна Каргаева
В ролях
Татьяна Каргаева
Илья Соболев
Александра Виноградова
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