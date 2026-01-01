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Патриотизм Юкио Мисимы
Киноафиша Патриотизм Юкио Мисимы

Спектакль Патриотизм Юкио Мисимы

Постановка
Театр Поколений 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

В мире сложных человеческих отношений и... патриотизма

Новый спектакль, основанный на одноименной новелле Юкио Мисимы, погружает зрителя в мир сложных человеческих отношений и патриотизма. Что означает это пафосное слово для молодой супружеской пары, ставшей центральной фигурой постановки? На сцене развернется драма, в которой столкнутся самурайская верность Императору и искренние человеческие чувства.

Патриотизм и дружба

Спектакль поднимает важные вопросы: что важнее — преданность родине или настоящая дружба? Какова цена героизма, и что движет человеком в моменты, когда нужно сделать выбор? Нарциссический и фанатичный героизм против готовности пожертвовать собой ради любви — именно этот конфликт станет основой эмоциональной нагрузки спектакля.

Уникальный поступок

В центре сюжета — невероятный поступок, который может быть непонятен европейскому зрителю. Он символизирует абсолютную победу человеческого духа и становится последним доводом истинного японского патриотизма. Этот аспект, несомненно, привлечет внимание зрителей и заставит задуматься о глубинных смыслах, которые скрывает культура Японии.

Не упустите возможность

Приглашаем вас на этот увлекательный спектакль, который обещает стать не только ярким театральным событием, но и глубоким философским размышлением о патриотизме и настоящих ценностях. Не упустите возможность соприкоснуться с культурой и традициями Японии через призму театра!

Режиссер
Руслан Кацагаджиев
Руслан Кацагаджиев
В ролях
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева

Фотографии

Патриотизм Юкио Мисимы Патриотизм Юкио Мисимы Патриотизм Юкио Мисимы Патриотизм Юкио Мисимы Патриотизм Юкио Мисимы Патриотизм Юкио Мисимы
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