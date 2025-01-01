Меню
Patriki Punch
Билеты от 0₽
Киноафиша Patriki Punch

Patriki Punch

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Ночь драйва и блеска: SUMMER PUNCH в Столешниковом переулке

На одну ночь Патрики переезжают на Столешников — в свои родные, шумные и гламурные кварталы. Атмосфера настоящего люкса: знаменитые витрины Prada, Louis Vuitton и Hermès оживают и распахивают двери для тех, кто привык быть в центре внимания.

Главный гость вечера

Главным гостем вечера станет Отец Фудоргий. Этот человек знает толк в изысканных удовольствиях и умеет "с ноги" открывать двери лучших ресторанов столицы. При этом он вызывает и уважение, и лёгкий страх у управляющих этими заведениями.

DJ-сет, который запомнится

Впервые Отец Фудоргий представит полноценный DJ-сет, наполненный его любимыми роскошными треками. Ожидайте ночь драйва, хитов и танцев без остановки!

Дресс-код и музыка

Дресс-код для этой уникальной ночи — белый цвет. Вы приходите ради атмосферы, а остаётесь до утра, потому что это SUMMER PUNCH. Музыка вечера будет включать мэш-апы и оригинальные треки в стильном городском звучании.

Время и место

Время проведения события: с 22:00 до 06:00. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого опыта!

Расписание

15 августа
Поп-ап-бар Summer Punch Москва, Столешников пер., 8
22:00

