Patriki Punch

Ночь драйва и блеска: SUMMER PUNCH в Столешниковом переулке

На одну ночь Патрики переезжают на Столешников — в свои родные, шумные и гламурные кварталы. Атмосфера настоящего люкса: знаменитые витрины Prada, Louis Vuitton и Hermès оживают и распахивают двери для тех, кто привык быть в центре внимания.

Главный гость вечера

Главным гостем вечера станет Отец Фудоргий. Этот человек знает толк в изысканных удовольствиях и умеет "с ноги" открывать двери лучших ресторанов столицы. При этом он вызывает и уважение, и лёгкий страх у управляющих этими заведениями.

DJ-сет, который запомнится

Впервые Отец Фудоргий представит полноценный DJ-сет, наполненный его любимыми роскошными треками. Ожидайте ночь драйва, хитов и танцев без остановки!

Дресс-код и музыка

Дресс-код для этой уникальной ночи — белый цвет. Вы приходите ради атмосферы, а остаётесь до утра, потому что это SUMMER PUNCH. Музыка вечера будет включать мэш-апы и оригинальные треки в стильном городском звучании.

Время и место

Время проведения события: с 22:00 до 06:00. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого опыта!