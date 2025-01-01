Спектакль «Пастух Махаз» в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) пройдет спектакль по новелле «Пастух Махаз» и рассказу-пьесе «Рукопись, найденная в пещере». Постановка Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера. Режиссером постановки выступает Олеся Невмержицкая, которая представляет историю об абхазском крестьянине, мечтающем о сыне.

Сюжет и темы

Пастух Махаз вместе с женой Машей воспитывает семерых дочерей и надеется на наследника, который продолжит его дело. Однажды старшая дочь, Маяна, возвращается домой, бросив учёбу в городе. Эта комедия, основанная на новеллах Фазиля Искандера из романа «Сандро из Чегема», охватывает вопросы чести, долга и традиций, с которыми сталкивается Махаз в своей жизни.

История раскрывает, как клятвы и обязательства могут влиять на судьбы людей, и на этом фоне происходит развитие глубоких философских размышлений. «Он подумал, что теперь, исполнив свой самый высший мужской долг, он доказал, что имеет право на сына».

Комедийный акцент

Несмотря на серьёзные темы, «Пастух Махаз» — это комедия, в которой зрители найдут много юмора, свойственного стилю Искандера. Однако финал спектакля предложит на выходе зрителям глубокие осознания о добре и зле, о человеческом существовании.

Художественное оформление

Режиссер Олеся Невмержицкая привнесла в спектакль элементы абхазского колорита, включая народные песни, что придает постановке уникальный характер. Это позволит зрителям не только насладиться комедийными моментами, но и задуматься о универсальных ценностях, которые важны для каждого человека, независимо от культуры.

Постановочная бригада и актерский состав

Постановочная бригада:

Режиссер-постановщик: Олеся Невмержицкая

Художник-постановщик: Виталий Кацба

Художник по костюмам: Наташа Шпанова

Художник по свету: Сергей Васильев

Действующие лица и исполнители:

Пастух Махаз: Лазба Саид

Маша, жена Махаза: з.а Абхазии Спафопуло Симона

Маяна, дочь Махаза: Ломия Милана

Хикур, дочь Махаза: Тыркба Лоида

Шалико, родственник Маши: з.а Республики Абхазия Жордания Джамбул

Жена Шалико: Гергия Лана

Анна, жена русского ученого: Делба Ирина

Милиционер: з.а Республики Абхазия Шишкин Кирилл

Старая мать Махаза: з.а Абхазии Джамбул Жордания

Председатель колхоза: Гвинджия Леон

Сократ: з.а Абхазии Абухба Осман

Феодосий: з.а Абхазии Депелян Рубен

Навей: Гвинджия Леон

Амира, Астанда, Гумала, Гунда, Амра, дочери Махаза: Хан-Ипа Азра, Бжания Алина, Шоуа Мария, Асланян Седа, Бганба Элана