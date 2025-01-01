Спектакль Пастух Махаз

В Малом театре (сцена на Ордынке) пройдет спектакль по новелле «Пастух Махаз» и рассказу-пьесе «Рукопись, найденная в пещере». Постановка Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера. Режиссером постановки выступает Олеся Невмержицкая, которая представляет историю об абхазском крестьянине, мечтающем о сыне.
Пастух Махаз вместе с женой Машей воспитывает семерых дочерей и надеется на наследника, который продолжит его дело. Однажды старшая дочь, Маяна, возвращается домой, бросив учёбу в городе. Эта комедия, основанная на новеллах Фазиля Искандера из романа «Сандро из Чегема», охватывает вопросы чести, долга и традиций, с которыми сталкивается Махаз в своей жизни.
История раскрывает, как клятвы и обязательства могут влиять на судьбы людей, и на этом фоне происходит развитие глубоких философских размышлений. «Он подумал, что теперь, исполнив свой самый высший мужской долг, он доказал, что имеет право на сына».
Несмотря на серьёзные темы, «Пастух Махаз» — это комедия, в которой зрители найдут много юмора, свойственного стилю Искандера. Однако финал спектакля предложит на выходе зрителям глубокие осознания о добре и зле, о человеческом существовании.
Режиссер Олеся Невмержицкая привнесла в спектакль элементы абхазского колорита, включая народные песни, что придает постановке уникальный характер. Это позволит зрителям не только насладиться комедийными моментами, но и задуматься о универсальных ценностях, которые важны для каждого человека, независимо от культуры.
Постановочная бригада:
Режиссер-постановщик: Олеся Невмержицкая
Художник-постановщик: Виталий Кацба
Художник по костюмам: Наташа Шпанова
Художник по свету: Сергей Васильев
Действующие лица и исполнители:
Пастух Махаз: Лазба Саид
Маша, жена Махаза: з.а Абхазии Спафопуло Симона
Маяна, дочь Махаза: Ломия Милана
Хикур, дочь Махаза: Тыркба Лоида
Шалико, родственник Маши: з.а Республики Абхазия Жордания Джамбул
Жена Шалико: Гергия Лана
Анна, жена русского ученого: Делба Ирина
Милиционер: з.а Республики Абхазия Шишкин Кирилл
Старая мать Махаза: з.а Абхазии Джамбул Жордания
Председатель колхоза: Гвинджия Леон
Сократ: з.а Абхазии Абухба Осман
Феодосий: з.а Абхазии Депелян Рубен
Навей: Гвинджия Леон
Амира, Астанда, Гумала, Гунда, Амра, дочери Махаза: Хан-Ипа Азра, Бжания Алина, Шоуа Мария, Асланян Седа, Бганба Элана