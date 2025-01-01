Спектакль Минусинского драматического театра «Пастух и пастушка» в Москве

Минусинский драматический театр, под руководством художника Алексея Песегова, представляет собой уникальное явление в мире театра. Песегов — один из немногих, кто продолжает традиции поэтического театра, создавая спектакли, которые отличаются лаконичностью, теплотой и глубиной. В их основе — красота и простота, а также созерцательное мироощущение.

О спектакле

Спектакль «Пастух и пастушка» — современная пастораль, основанная на одноименной повести Виктора Астафьева, посвящённой его памяти. Постановка дебютировала в 2024 году, в год столетия сибирского писателя. Это трогательная история о любви, возникшей в разгар Великой Отечественной войны между молодым лейтенантом Борисом Костяевым и девушкой Люсей из прифронтовой деревни. В условиях войны душевные переживания героев оказываются под испытанием, но настоящая любовь, как известно, неподвластна смерти.

Мнения актеров

Актер Минусинского театра Илья Бураков, исполняющий роль Бориса, поделился своими мыслями: «Главная цель — донести до зрителя, что такое война, какой она была, какие были судьбы на войне, чтобы люди не забывали про это, помнили».

Сергей Поспелов, играющий роль Карышева, отметил: «Роль далась легко — потому что это все внутри находится, где-то на подкорке. Ты вытаскиваешь это из себя — и все, и живешь. Мужество. Отвага. Честь. Любовь. Любовь к своей стране».

Критика

Журналист Елена Вернер, заместитель главного редактора издания «Власть труда», отметила: «Инсценировка Алексея Песегова превратила «Пастуха и пастушку» в современную пастораль, где военная реальность остро пересекается с лирическими отступлениями главных героев. Это произведение глубоко погружает зрителя в реалии Великой Отечественной войны, однако акцент сделан на непоколебимой силе человеческих чувств».