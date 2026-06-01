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Пастернак
Киноафиша Пастернак

Спектакль Пастернак

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Пастернак» в театре «Мастерская»

В 1958 году Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе за свой роман «Доктор Живаго», опубликованный в Италии. Это событие вызвало резкую реакцию в СССР: поэта стали преследовать, его исключили из Союза писателей, а некоторые его коллеги требовали высылки Пастернака из страны.

Когда давление стало невыносимым, Пастернак отправил в Стокгольм телеграмму, в которой отказался от награды. Эти драматические события и стали основой нового спектакля.

Документальная основа

Постановка основана на тщательно собранных документальных свидетельствах: стенограммах заседаний, письмах и дневниках современников. Эти материалы позволяют глубже понять, что происходило с Пастернаком в тот сложный период его жизни.

Поэтическая интерпретация

Спектакль выделяется тем, что весь текст является стихотворным. Режиссёр Роман Габриа делится своими мыслями о творчестве Пастернака: «Борис Пастернак – один из моих любимых поэтов. Историческая драматургия, выстроившаяся вокруг его отказа от Нобелевской премии, кажется мне очень интересной. Стенограммы собраний Союза писателей, которые я использовал, полны образных оборотов, ведь выступают мастера слова». Габриа решился перевести документы в поэтическую форму, чтобы избежать «холодной публицистики» и передать эмоциональную напряжённость происходившего.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который позволит взглянуть на историю и личность Пастернака под новым углом.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Никита Капралов
Арина Лыкова
Андрей Гаврюшкин
Мария Русских
Алексей Ведерников

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В других городах
Июнь
25 июня четверг
19:30
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
от 3900 ₽

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