Спектакль Пастернак «Свеча горела...»

Музыкально-поэтический моноспектакль в Москве

Театр "Академия слова" представляет уникальный музыкально-поэтический моноспектакль, посвящённый творчеству Бориса Пастернака, одного из величайших русских поэтов XX века. Пастернак, ставший лауреатом Нобелевской премии за роман "Доктор Живаго", оставил глубокий след в литературе и музыке.

О Борисе Пастернаке

Борис Леонидович с детства мечтал стать композитором, а в юности увлекался философией. Его жизнь была полна мгновений вдохновения — он умел находить очарование в простых вещах, как вспоминает поэт Геннадий Айги: «Борис Леонидович обладал гениальной способностью очаровываться – быть очарованным чем угодно и в любую минуту». Пастернак говорил: «Всем – всем» – он искал красоты в жизни, Вселенной и собственном поэтическом миротворении.

Содержание спектакля

Спектакль "Разговор о любви" — это не просто чтение стихов. В программе зрители услышат оригинальные песни на стихи Пастернака, написанные композитором Александром Блоком, лауреатом международных конкурсов. Также в музыкальной части представлены произведения Бориса Л. Пастернака и Александра Н. Скрябина.

Исполнители и режиссёр

На сцене выступит талантливый исполнитель Иван Щеглов в сопровождении Александра Блока на фортепиано. Режиссёр спектакля — Сергей Михайловский, который создаст атмосферу, погружающую зрителей в мир поэзии и музыки.

Не упустите возможность стать частью этого поэтического путешествия, где любовь и музыка переплетаются в уникальном исполнении. Билеты уже в продаже!