Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пастернак «Свеча горела...»
Билеты от 600₽
Киноафиша Пастернак «Свеча горела...»

Спектакль Пастернак «Свеча горела...»

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический моноспектакль в Москве

Театр "Академия слова" представляет уникальный музыкально-поэтический моноспектакль, посвящённый творчеству Бориса Пастернака, одного из величайших русских поэтов XX века. Пастернак, ставший лауреатом Нобелевской премии за роман "Доктор Живаго", оставил глубокий след в литературе и музыке.

О Борисе Пастернаке

Борис Леонидович с детства мечтал стать композитором, а в юности увлекался философией. Его жизнь была полна мгновений вдохновения — он умел находить очарование в простых вещах, как вспоминает поэт Геннадий Айги: «Борис Леонидович обладал гениальной способностью очаровываться – быть очарованным чем угодно и в любую минуту». Пастернак говорил: «Всем – всем» – он искал красоты в жизни, Вселенной и собственном поэтическом миротворении.

Содержание спектакля

Спектакль "Разговор о любви" — это не просто чтение стихов. В программе зрители услышат оригинальные песни на стихи Пастернака, написанные композитором Александром Блоком, лауреатом международных конкурсов. Также в музыкальной части представлены произведения Бориса Л. Пастернака и Александра Н. Скрябина.

Исполнители и режиссёр

На сцене выступит талантливый исполнитель Иван Щеглов в сопровождении Александра Блока на фортепиано. Режиссёр спектакля — Сергей Михайловский, который создаст атмосферу, погружающую зрителей в мир поэзии и музыки.

Не упустите возможность стать частью этого поэтического путешествия, где любовь и музыка переплетаются в уникальном исполнении. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
17:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
12 октября в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Как пришить старушку
16+
Комедия
Как пришить старушку
5 августа в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Царевна-лягушка
6+
Детский Кукольный
Царевна-лягушка
17 августа в 16:00 Московский театр кукол
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше