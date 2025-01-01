Спектакль Пастернак. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Антоном Тарасовым

Величайший лирик XX столетия, Борис Пастернак, за более чем полувековой период своего творчества создал стихотворения, вошедшие в сокровищницу мировой поэзии. В 1958 году за роман «Доктор Живаго» поэт был удостоен Нобелевской премии. Пастернак мастерски отражает «образ мира в слове», сохраняя свою индивидуальность в сложных условиях своего времени.

Читатель на сцене

Спектакль, где стихи Пастернака оживут на сцене, читает Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Он проведёт зрителей через увлекательное литературное путешествие, проявив свою чуткую натуру, эрудированность и искренность. Антон сможет раскрыть перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Многообразие талантов

Интересно, что психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он также является композитором и автором сотни известных хитов, которые звучат в Мариинском театре и других площадках Санкт-Петербурга. Помимо этого, он подарил миру роман «Пару штрихов тому назад», трёхтомник «Карельская сага» и другие книги, получившие высокие оценки критиков.

Театр «НЕОЛИРА»

Антон Тарасов основал театр «НЕОЛИРА» в 2019 году, который с тех пор стал важной частью культурной жизни. В послужном списке театра более сотни мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Одной из главных традиций театра является ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии». Каждое мероприятие «НЕОЛИРЫ» позволяет зрителям переживать уникальные эмоции, которые невозможно получить нигде больше.