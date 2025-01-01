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Киноафиша Пастернак. Большой вечер поэзии

Спектакль Пастернак. Большой вечер поэзии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальное путешествие с Антоном Тарасовым

Лирика XX века обрела нового интерпретатора. Антон Тарасов, художественный руководитель театра «Неолира», приглашает зрителей на уникальный вечер, посвящённый творчеству Бориса Пастернака — величайшего лирика своего времени. Пастернак оставил глубокий след в мировой поэзии, и его роман «Доктор Живаго» принёс ему Нобелевскую премию в 1958 году.

Поэзия и музыка в одном флаконе

В этот вечер Тарасов превратит чтение стихотворений Пастернака в незабываемое литературное путешествие. Его чуткость и эрудиция создадут атмосферу, в которой каждый зритель сможет ощутить глубину и многослойность произведений русских классиков.

Интересно, что психологическое образование Антона не стало единственным его призванием. Он также известен как композитор, чьи хиты звучат на сценах Мариинского театра и других площадках Санкт-Петербурга. Тарасов — автор нескольких книг, включая роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы критиков.

Театр «Неолира» — место поэтических открытий

Основанный в 2019 году, театр «Неолира» успел зарекомендовать себя как площадка для поэтических вечеров, конкурсов и фестивалей. В его репертуаре более сотни мероприятий, включая ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии», который привлекает зрителей из разных уголков страны.

Каждое событие театра «Неолира» — это не просто представление, а уникальная возможность испытать эмоции, которые не сможет подарить ни одно другое место. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир поэзии и музыки вместе с Антоном Тарасовым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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