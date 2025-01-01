Меню
Паскаль Ребер (орган)
6+
О концерте/спектакле

Паскаль Ребер в Мариинском театре

31 октября в концертном зале Мариинского театра пройдет выступление известного органиста Паскаля Ребера. Это событие состоится в рамках XIII Международного органного фестиваля «Мариинский».

О фестивале

Международный органный фестиваль «Мариинский» привлекает внимание зрителей со всего мира. На сцене Мариинского театра выступают выдающиеся органисты, которые знакомят публику с уникальными произведениями. В этом году фестиваль обещает быть особенно захватывающим, а выступление Паскаля Ребера — одним из его ярчайших моментов.

Об исполнителе

Паскаль Ребер — талантливый органист, известный своими глубокими интерпретациями классической музыки. Его мастерство и артистизм завораживают зрителей, а каждое выступление становится настоящим праздником для любителей органной музыки.

Зачем посетить

Не пропустите возможность насладиться великолепной игрой Паскаля Ребера в одном из самых красивых театров мира! Концерт станет отличной возможностью для знакомства с органной музыкой и атмосферой Мариинского театра.

Купить билет на концерт Паскаль Ребер (орган)

Октябрь
31 октября пятница
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 2100 ₽

