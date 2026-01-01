Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пасхальный Пряничный Домик

6+
О выставке

Пасхальный мастер-класс для детей в Москве

Приглашаем маленьких зрителей и их взрослых на увлекательный мастер-класс, где каждый сможет создать оригинальный пасхальный подарок в виде пряничного домика. Это занятие не только развлекательно, но и поучительно, ведь участники узнают, как празднуют Пасху в католической и православной традициях.

Что ожидает участников?

В ходе мероприятия дети:

  • создадут свой собственный пряничный домик;
  • узнают об уникальных пасхальных обычаях;
  • разгадают загадочный секрет пасхального кролика;
  • насладятся ароматным чаем и пряничной дегустацией;
  • упакуют свои творения в красивую подарочную коробку.

Обратите внимание: для детей до 7 лет требуется сопровождение взрослого. Стоимость билета для сопровождающего составит дополнительно 490 рублей.

Не упустите возможность провести время вместе со своей семьей и создать что-то уникальное ко дню Пасхи!

Купить билет на выставка Пасхальный Пряничный Домик

Помощь с билетами
Апрель
11 апреля суббота
11:30
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽
16:15
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12 апреля воскресенье
14:00
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
от 490 ₽

В ближайшие дни

Ни в какие рамки
12+
Новые медиа Современное искусство Живопись Инсталляция Интерактивный Исторические выставки
Ни в какие рамки
18 марта в 14:00 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Искусство ХХ века
0+
Живопись Классическое искусство
Искусство ХХ века
1 апреля в 16:30 Новая Третьяковка
Билеты
Творческий мастер-класс «Открытка и пространство»
6+
Мастер-класс
Творческий мастер-класс «Открытка и пространство»
28 марта в 12:00 Творческая мастерская театрального художника Боровского
от 700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше