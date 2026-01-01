Пасхальный мастер-класс для детей в Москве

Приглашаем маленьких зрителей и их взрослых на увлекательный мастер-класс, где каждый сможет создать оригинальный пасхальный подарок в виде пряничного домика. Это занятие не только развлекательно, но и поучительно, ведь участники узнают, как празднуют Пасху в католической и православной традициях.

Что ожидает участников?

В ходе мероприятия дети:

создадут свой собственный пряничный домик;

узнают об уникальных пасхальных обычаях;

разгадают загадочный секрет пасхального кролика;

насладятся ароматным чаем и пряничной дегустацией;

упакуют свои творения в красивую подарочную коробку.

Обратите внимание: для детей до 7 лет требуется сопровождение взрослого. Стоимость билета для сопровождающего составит дополнительно 490 рублей.

Не упустите возможность провести время вместе со своей семьей и создать что-то уникальное ко дню Пасхи!