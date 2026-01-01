Пасхальный органный концерт
Пасхальный органный концерт

6+

О концерте

Пасхальный органный концерт в консерватории

Концертная программа вечера представляет художественную летопись западноевропейского и русского музыкального искусства XVII–XXI столетий, объединенную сквозной темой пасхальной образности. Идеи и сюжеты, связанные с Воскресением Христовым, на протяжении столетий вдохновляли композиторов на создание бессмертных полотен и музыкальных шедевров. В этот вечер слушатели смогут проследить, как менялось восприятие этого радостного события сквозь призму веков — от строгого полифонического письма XVII века до смелых гармонических решений наших дней.

Приглашаем вас услышать величественный голос органа, в звучании которого оживают светлые образы Воскресения.

Программа концерта

1 отделение:

  • Д. Букстехуде. Прелюдия fis-moll
  • И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Христос лежал в оковах смерти»
  • Ф. Тундер. Хоральная фантазия на тему «Христос лежал в оковах смерти»
  • И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос»
  • И. Пахельбель. Чакона f-moll
  • Ф. Куперен. Два фрагмента из Gloria «Приходской мессы»
  • Д. Букстехуде. Прелюдия a-moll

2 отделение:

  • И.С. Бах. Прелюдия и фуга h-moll
  • С. Франк. Прелюдия, фуга и вариация h-moll
  • Р. Вагнер – Ф. Лист. Хор пилигримов из оперы «Тангейзер»
  • Г. Никулин. «Пасхальные песнопения»
  • Г. Никулин. «Victimae paschali laudes» из «Готического триптиха»

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом!

4 апреля суббота
18:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сольный концерт Ольги Волковой
6+
Поп
Сольный концерт Ольги Волковой
26 апреля в 18:00 НОВАТ
от 2000 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
4 апреля в 19:30 Nebar. Novosibirsk
от 990 ₽
Творческий вечер с группой Lead Horizon
16+
Рок
Творческий вечер с группой Lead Horizon
23 мая в 20:00 Уздечка
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
