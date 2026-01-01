Пасхальный органный концерт в консерватории

Концертная программа вечера представляет художественную летопись западноевропейского и русского музыкального искусства XVII–XXI столетий, объединенную сквозной темой пасхальной образности. Идеи и сюжеты, связанные с Воскресением Христовым, на протяжении столетий вдохновляли композиторов на создание бессмертных полотен и музыкальных шедевров. В этот вечер слушатели смогут проследить, как менялось восприятие этого радостного события сквозь призму веков — от строгого полифонического письма XVII века до смелых гармонических решений наших дней.

Приглашаем вас услышать величественный голос органа, в звучании которого оживают светлые образы Воскресения.

Программа концерта

1 отделение:

Д. Букстехуде. Прелюдия fis-moll

И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Христос лежал в оковах смерти»

Ф. Тундер. Хоральная фантазия на тему «Христос лежал в оковах смерти»

И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос»

И. Пахельбель. Чакона f-moll

Ф. Куперен. Два фрагмента из Gloria «Приходской мессы»

Д. Букстехуде. Прелюдия a-moll

2 отделение:

И.С. Бах. Прелюдия и фуга h-moll

С. Франк. Прелюдия, фуга и вариация h-moll

Р. Вагнер – Ф. Лист. Хор пилигримов из оперы «Тангейзер»

Г. Никулин. «Пасхальные песнопения»

Г. Никулин. «Victimae paschali laudes» из «Готического триптиха»

