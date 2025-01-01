Сенсорное игровое приключение от театра Малышок

Приглашаем самых маленьких зрителей в увлекательное сенсорное игровое приключение «В гости к Пасхальному Кролику». Это мероприятие предназначено для детей в возрасте от 1 до 4 лет, и они станут непосредственными участниками захватывающих событий.

Уникальные впечатления для малышей

В ходе спектакля юные участники смогут взаимодействовать с натуральными и безопасными материалами, что делает процесс обучения не только интересным, но и безопасным. Каждое задание будет увлекательным и развивающим, что способствует формированию творческих навыков у детей.

Творческий мастер-класс

В завершение мероприятия малыши примут участие в творческом мастер-классе, где смогут проявить свою фантазию и креативность. Это отличный способ развить мелкую моторику и научиться работать с различными материалами.

Встреча с Пасхальным кроликом

И, конечно же, главной изюминкой приключения станет встреча с настоящим Пасхальным кроликом! Это не только возможность сделать великолепные фотографии, но и незабываемые впечатления для маленьких зрителей и их родителей.

Не упустите шанс подарить вашему ребенку волшебный мир театра и приключений!