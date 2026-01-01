Пасха от Саксонии до Неаполя

Пасхальный концерт в церкви святого Людовика

24 апреля в рамках Пасхального фестиваля в церкви святого Людовика пройдет уникальный концерт, который пройдет под знаком духовной глубины и высококлассного исполнения. Вечер будет оформлен программой от ансамбля старинной музыки L’Aspetto Musicale и приглашенного солиста Владислава Александрийского.

В программе концерта будут представлены произведения не только классиков, но и менее известных композиторов. Откроет вечер Иоганн Себастьян Бах с Adagio из Токкаты, адажио и фуги до мажор BWV 564. Это произведение, как отмечали современные Баху музыканты, является «музыкой для размышления». В контексте праздничных дней данное Adagio станет символом спокойствия и внутреннего принятия после испытаний.

Следом за Бахом прозвучит произведение его сына Карла Филиппа Эммануила Баха — Andante для флейты и скрипки. Это яркий пример камерной музыки, где два инструмента создают гармоничный диалог.

Французская духовная традиция будет представлена мотетом Magdalena lugens Марка-Антуана Шарпантье, посвященным плачу Марии Магдалины у Гроба Господня. Шарпантье, один из наиболее утончённых мастеров сакральной лирики своего времени, создает в этом произведении атмосферу интимной молитвы.

Контрастом к нему станет инструментальная ясность трио-сонаты Жака Мартена Оттетера, известного реформатора флейтового искусства во Франции. В его музыке всегда присутствует благородная сдержанность, что создаст особенное настроение для слушателей.

Завершает программу мотет итальянского композитора Леонардо Винчи, соратника неаполитанской школы. Его музыка сочетает строгие тексты с выразительной вокальной линией, что подарит зрителям ощущение внутреннего покоя и ясности.

Не пропустите возможность стать частью этого уникального музыкального вечера, который обещает быть насыщенным, глубоким и вдохновляющим.