Паша Козырев. Stand Up

Весёлый вечер с Пашей Козыревым в Сочи

Паша Козырев – это гарантия того, что вы забудете о своих проблемах и отлично проведете время. Участник легендарного стендапа на Paramount Comedy, он не просто выходит на сцену, а врывается в ваш мозг, заставляя смеяться над тем, о чем раньше даже не задумывались.

Его комедия – это уникальная смесь наблюдательности, самоиронии и беспощадной честности, которая бьет точно в цель. Вам не придется скучать, ведь каждая шутка – это результат глубокого размышления о жизни и ее абсурдных аспектах.

Уютная атмосфера и комфорт

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и для вас подберут более комфортное место.

Место и детали

Где? Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда? 25 октября в 20:00. Сбор гостей с 19:00.

Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа, а возрастное ограничение – 18+.

Ждем вас на этом замечательном вечере, который подарит море положительных эмоций и улыбок!