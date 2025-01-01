Меню
Паша Козырев. Stand Up
Киноафиша Паша Козырев. Stand Up

Паша Козырев. Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Весёлый вечер с Пашей Козыревым в Сочи

Паша Козырев – это гарантия того, что вы забудете о своих проблемах и отлично проведете время. Участник легендарного стендапа на Paramount Comedy, он не просто выходит на сцену, а врывается в ваш мозг, заставляя смеяться над тем, о чем раньше даже не задумывались.

Его комедия – это уникальная смесь наблюдательности, самоиронии и беспощадной честности, которая бьет точно в цель. Вам не придется скучать, ведь каждая шутка – это результат глубокого размышления о жизни и ее абсурдных аспектах.

Уютная атмосфера и комфорт

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и для вас подберут более комфортное место.

Место и детали

Где? Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда? 25 октября в 20:00. Сбор гостей с 19:00.

Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа, а возрастное ограничение – 18+. 

Ждем вас на этом замечательном вечере, который подарит море положительных эмоций и улыбок!

Купить билет на концерт Паша Козырев. Stand Up

Октябрь
25 октября суббота
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

В ближайшие дни

Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
30 ноября в 16:30 Khosta Spot
от 900 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
21 декабря в 16:00 Khosta Spot
от 900 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
24 декабря в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
