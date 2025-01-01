Меню
Паша Козырев. Stand Up-концерт
Сольный вечер Паши Козырева в Волгограде

Паша Козырев — талантливый стендап-комик, музыкант и поэт из Санкт-Петербурга, готовит большой сольный вечер в Волгограде. Это уникальное событие станет настоящим праздником для ценителей оригинального юмора и музыкального искусства.

О комике

Паша Козырев известен своим ярким стилем и способностью находить смешное в повседневной жизни. Его выступления наполнены искренностью и остроумием, что делает каждое шоу незабываемым. Комик активно выступает на различных площадках и быстро завоевывает популярность среди зрителей по всей стране.

Что ожидать на вечере

В программе вечера — свежие шутки, музыкальные номера и неожиданные интерактивы с аудиторией. Паша обещает порадовать зрителей как новыми, так и полюбившимися номерами. Этот вечер станет отличным поводом для отдыха и хорошего настроения.

Где и когда

Солеый вечер пройдет в одном из уютных театров Волгограда. Подробности о месте и времени проведения можно узнать на официальных страницах театра. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Приходите за эмоциями

Не забудьте про атмосферу — зал всегда наполнен ожиданием и радостью. Улыбки, смех и хорошее настроение ждут вас на сольном вечере Паши Козырева в Волгограде!

Расписание

Волгоград, 22 августа
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1000 ₽

