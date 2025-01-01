Меню
Паша Козырев. Сольный стендап концерт
Стендап вечер с Пашей Козыревым в «Русском Замке»

Погрузитесь в атмосферу смеха и веселья на стендап вечере с Пашей Козыревым. Этот опытный комик, известный участник проектов «Взрослые люди» на телеканале 360 и «Биг Стендап» на Юмор ФМ, представит свой новый, свежий и яркий материал.

Когда и где?

Мероприятие пройдет в ресторанном комплексе «Русский Замок». Начало вечера — после сбора гостей, но не позже 22:00. В этот вечер вас ждет отличное настроение и море позитива!

Что вас ждет?

На сцене Паша Козырев поделится своими уникальными наблюдениями и шутками, которые уже завоевали сердца зрителей в TikTok, где у него более 80,000 подписчиков и десятки миллионов просмотров. Это будет по-настоящему мощно и смешно!

Удобства и предзаказ

Для вашего удобства на мероприятии будет работать бар и кухня. Оформление предзаказов и заказов на месте осуществляется по гостевой карте. Чтобы получить карту, напишите нам заранее на WhatsApp или нажмите кнопку «Гостевая карта» на главной странице нашего сайта и сохраните ее на телефон.

Важно знать

Входной билет и место за столиком приобретаются отдельно. Обратите внимание, что на входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы заказали столик, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидается большое количество гостей и время ожидания может составлять более 1 часа.

Не упустите возможность провести вечер в компании замечательного комика и зарядиться позитивом!

