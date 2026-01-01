Паша Козырев - сольный концерт
Билеты от 1000₽
18+
О концерте

Сольный концерт комика Паши Козырева в Москве

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт талантливого комика Паши Козырева! Этот стендап будет отличным поводом для хорошего времяпрепровождения в компании друзей.

О комике

Паша Козырев — это 37-летний комик с собственным стилем, который уже 9 лет радует зрителей своим остроумным юмором. Его наблюдения о жизни, самоирония и способность находить смешное в самых неожиданных моментах делают его выступления незабываемыми. В своем концерте он поднимает актуальные темы повседневности, отношений и абсурда современного мира.

Место проведения

Концерт пройдет в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, создающем уникальную атмосферу. Здесь открыты коктейль-бар и ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Подготовка к мероприятию

Чтобы максимально насладиться концертом, рекомендуем приходить за полчаса до начала программы. Это отличное время, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и настроиться на положительные эмоции.

Возрастное ограничение

Пожалуйста, обратите внимание, что возрастное ограничение для посещения мероприятия — 18+. При входе вам потребуется паспорт.

Июнь
14 июня воскресенье
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Из варяг - в греки
6+
Джаз Фолк

Из варяг - в греки

27 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Анастасия Лютова & The Band
6+
Джаз

Анастасия Лютова & The Band

2 июля в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Руки Вверх! 30 НАМ УЖЕ!
6+
Поп

Руки Вверх! 30 НАМ УЖЕ!

25 июля в 20:00 Большая спортивная арена «Лужники»
от 2500 ₽
