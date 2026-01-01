Паша Козырев - сольный концерт

Сольный концерт комика Паши Козырева в Москве

Приглашаем вас на уникальный сольный концерт талантливого комика Паши Козырева! Этот стендап будет отличным поводом для хорошего времяпрепровождения в компании друзей.

О комике

Паша Козырев — это 37-летний комик с собственным стилем, который уже 9 лет радует зрителей своим остроумным юмором. Его наблюдения о жизни, самоирония и способность находить смешное в самых неожиданных моментах делают его выступления незабываемыми. В своем концерте он поднимает актуальные темы повседневности, отношений и абсурда современного мира.

Место проведения

Концерт пройдет в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, создающем уникальную атмосферу. Здесь открыты коктейль-бар и ресторан, предлагающий блюда европейской и русской кухни с авторской подачей.

Подготовка к мероприятию

Чтобы максимально насладиться концертом, рекомендуем приходить за полчаса до начала программы. Это отличное время, чтобы насладиться атмосферой, пообщаться с друзьями и настроиться на положительные эмоции.

Возрастное ограничение

Пожалуйста, обратите внимание, что возрастное ограничение для посещения мероприятия — 18+. При входе вам потребуется паспорт.