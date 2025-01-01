Спектакль Паша читает

Открытие театра одного актера «Паша читает»

24 сентября в Кабаре ШУМ состоится долгожданное официальное открытие театра одного актера «Паша читает», созданного талантливым режиссером и актером Павлом Михайловым.

Премьера моноспектакля «По — Гоголю»

В программе открытия зрителям будет представлена премьера моноспектакля «По — Гоголю», основанного на рассказах двух выдающихся современников: Эдгара Аллана По и Николая Гоголя. Это уникальный проект, который обещает погрузить зрителей в тонкий мир литературной эстетики и интригующих пересечений судьбы писателей.

О Павле Михайлове

Павел Михайлов — не только основатель театра одного актера «Паша читает», но и опытный куратор с богатым опытом работы. В его репертуаре более 20 уникальных моноспектаклей, множество из которых уже успешно были представлены в Кабаре ШУМ.

В прошлом Павел был куратором культурных проектов Фонда создания музея Бродского. Его искусство было награждено множеством театральных премий, таких как «Прорыв», «Золотой софит» и «Золотая маска» в 2015 году за лучший актерский ансамбль в спектакле «Жизнь за царя» режиссера Джулиано Ди Капуа.

Не упустите шанс!

Это событие станет отличной возможностью увидеть совершенно новый взгляд на классическую литературу через призму моноспектакля. Не упустите шанс погрузиться в мир театрального искусства — приходите на премьеры и поддержите молодых талантов!