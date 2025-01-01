Pas de deux. Балет при свечах

Гала-концерт шедевров мирового балета в особняке Серебрякова

В сезон белых ночей приглашаем вас на исключительное событие — гала-концерт шедевров мирового балета в мерцании сотен свечей. Это уникальное представление пройдет в роскошном особняке Серебрякова, где искусство выдающихся мастеров доносится до нас сквозь время.

Программа вечера

В голубом зале вы сможете насладиться самыми известными и изящными номерами из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Жизель». На сцене выступят артисты балета ведущих театров Санкт-Петербурга под сопровождение камерного оркестра VIRTUOSI. Особенностью концерта станут балетные номера на музыку Людовико Эйнауди, композитора, известного своими проникновенными мелодиями к фильмам «1+1», «Черный лебедь» и «Земля кочевников».

Экскурсия в парадные залы XIX века

Перед началом концерта у вас будет возможность посетить уникальную экскурсию по парадным залам XIX века. Вы познакомитесь с одним из самых изысканных петербургских домов, сохранившим оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. В вестибюле парадного входа вас встретит великолепная мраморная лестница, а каждый из залов порадует резными и расписными потолками, а также богатым лепным декором.

Дресс-код и информация о билетах

Приветствуется элегантный дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Билеты продаются в двух категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 19:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Время экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории А, рекомендуется приходить за 20 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!