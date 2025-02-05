Спектакль Парсифаль

Опера Рихарда Вагнера в Мариинском театре

О произведении

«Парсифаль» — это не просто опера, а грандиозная «торжественная сценическая мистерия». Третье действие происходит в Страстную пятницу, и в европейских театрах принято исполнять его в дни Страстной недели. Вагнер создал это произведение как «совершенное искусство будущего», синтезируя театр и храм, музыку и слово, христианские и буддистские мотивы.

Уникальность в России

В России «Парсифаль» можно увидеть только в Мариинском театре. Премьера состоялась здесь в 1997 году под руководством английского кинорежиссера Тони Палмера. В 2018 году опера вернулась на сцену в обновленном виде, пополнив репертуар мариинской вагнерианы.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение на сцене, где музыка Вагнера оживает в своей полной красе!