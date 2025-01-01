Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пародийное шоу. Предновогоднее КИНО
Билеты от 700₽
Киноафиша Пародийное шоу. Предновогоднее КИНО

Пародийное шоу. Предновогоднее КИНО

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте

Трибьют "История КИНО": путешествие в эпоху легенд

Виктор Цой — герой нашего времени, на песнях которого выросло не одно поколение. Его творчество продолжает жить в сердцах миллионов людей. Трибьют "История КИНО" выражает своё почтение к культовой группе, воссоздавая на сцене неповторимую атмосферу их музыки.

Максимальное приближение к оригиналу

Концертная программа трибьюта выполнена с максимальным вниманием к деталям:

  • Феноменальное сходство вокала солиста;
  • Внешнее сходство музыкантов;
  • Винтажные инструменты полностью соответствуют оригинальным;
  • Воссозданные костюмы и аксессуары на уровне "музейных копий";
  • Аранжировки один-в-один, без искажений.

Энергия и живое исполнение

Вы увидите искреннюю энергетику и живое исполнение легендарных хитов КИНО. В программе представлены песни из всех периодов творчества группы, начиная с ранних произведений 1982 года и до знаменитых стадионных концертных хитов 1990-х годов.

Незабываемое музыкальное путешествие

Концерт трибьюта "История КИНО" — это не просто шоу, а незабываемое музыкальное путешествие в эпоху 80-х, которое перенесёт вас в ту незабываемую атмосферу, где фанаты по-прежнему вспоминают великие хиты.

Купить билет на концерт Пародийное шоу. Предновогоднее КИНО

Помощь с билетами
Декабрь
23 декабря вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 700 ₽

В ближайшие дни

Московский стендап
18+
Юмор
Московский стендап
19 декабря в 21:30 Daddy Pub
от 1290 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
30 декабря в 19:00 Джон Донн
от 1690 ₽
Тихий вечер. Концерт в канун Рождества
12+
Классическая музыка
Тихий вечер. Концерт в канун Рождества
24 декабря в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше