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Пародист
Киноафиша Пародист

Спектакль Пародист

Постановка
Комедианты 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Пародист» в театре «Комедианты»

Приглашаем вас на интригующий спектакль по одноимённой пьесе Евгения Водолазкина, известного российского прозаика и лауреата крупнейших литературных премий. Автор бестселлеров «Лавр», «Авиатор» и «Брисбен» создал увлекательный сюжет, который захватывает внимание с первых минут.

Сюжет

Санкт-Петербург, наши дни. Три года спустя после загадочной гибели популярного артиста пародийного жанра, в загородный дом его вдовы и нового мужа приезжает детектив Бубенцов, обладающий необычными дефектами речи. Почему именно сейчас он начинает своё расследование? Кто он — бесстрашный обличитель, хитроумный шантажист или, возможно, невинная жертва?

На месте происшествия также появляются неожиданные персонажи: стеснительный Инспектор ДПС, хитрая Массажистка и загадочный Спортсмен. Все они оказываются не теми, за кого себя выдают, и на протяжении действия спектакля каждому из них предстоит сыграть множество ролей — от предателя до спасителя.

Тематика и Вопросы

Спектакль затрагивает сложные темы человеческой природы, славы и человеческого облика. Вопросы справедливости и вины переплетаются с элементами комедии и драмы, создавая захватывающий и многослойный сюжет.

Интересный Факт

Евгений Водолазкин, автор пьесы, известен своими глубокими и многослойными произведениями. Его творчество часто исследует вопросы человеческой судьбы и идентичности, что ярко отражается и в «Пародисте».

Не упустите шанс насладиться умелой игрой актёров и погрузиться в мир загадок и неожиданностей, которые предлагает этот спектакль.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Юлия Бурцева
Олег Жилин
Максим Сергеев
Кристина Комкина
Андрей Вергелис

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

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