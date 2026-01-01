Оповещения от Киноафиши
Парни. Знаки судьбы
Спектакль Парни. Знаки судьбы

Постановка
Театр эстрады 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера в Уральском государственном театре эстрады

Уральский государственный театр эстрады с гордостью представляет свою новую премьеру, основанную на истории о знаках судьбы. В спектакле участвуют талантливые актёры театра, которые уже зарекомендовали себя в театральной среде.

Эмоциональность и юмор

Эта постановка искусно сочетает элементы драмы и юмора, что создаёт атмосферу искренности и глубины чувств. Зрители смогут насладиться играми актёров, погружающими в мир ярких эмоций и жизненных перипетий.

Для ценителей театрального искусства

Спектакль придется по вкусу тем, кто ценит глубокие сюжеты и живую актёрскую игру. Приходите, чтобы открыть для себя новую грань театра, где каждое действие наполнено смыслом, а каждая сцена — эмоциями.

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
18 апреля суббота
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
22 апреля среда
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
23 апреля четверг
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
24 апреля пятница
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
25 апреля суббота
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
29 апреля среда
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽
30 апреля четверг
19:00
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 600 ₽

