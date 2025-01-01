Спектакль Парни и велосипеды

Спектакль по мотивам романа Чарльза Буковски

Приглашаем вас на спектакль-мастермайнд театра «Пан.Театра», созданный по мотивам знаменитого романа Чарльза Буковски «Фактотум». Это уникальное театральное событие, в котором шесть актеров, представляющие разные возрастные категории (от 25 до 55 лет), исследуют судьбы антигероев, живущих на грани общества.

О спектакле

Спектакль предлагает шесть различных подходов к тексту Буковски, который описывает повседневную жизнь в провинциальной Америке. Актеры передают обыденные и порочные аспекты существования без прикрас, создавая образы искателей приключений в мире, наполненном фастфудом и серостью.

На поверхности истории выглядят наивными, но на самом деле они пронизаны глубокими размышлениями о красоте и сострадании. Главный герой, представляющийся циником, находит в себе черты вечного ребенка, что приводит его к экзистенциальным откровениям и размышлениям об абсурдности мира.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля выступила Юлия Панина. В роли актеров зрители увидят:

Евгений Сиротин

Константин Гаёхо

Роман Вебер

Владимир Поднозов

Фима Осипов

Никита Давыдов

Особое внимание зрителей привлекает световое оформление спектакля, за которое отвечает талантливый художник по свету Татьяна Яковлева.

Не упустите возможность погрузиться в мир Буковски и насладиться мастерством актеров в спектакле «Парни и велосипеды». Ваша встреча с театром ждет вас!