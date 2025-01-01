Спектакль Парни и велосипеды

Меню
Парни и велосипеды
18+
Спектакль по мотивам романа Чарльза Буковски

Приглашаем вас на спектакль-мастермайнд театра «Пан.Театра», созданный по мотивам знаменитого романа Чарльза Буковски «Фактотум». Это уникальное театральное событие, в котором шесть актеров, представляющие разные возрастные категории (от 25 до 55 лет), исследуют судьбы антигероев, живущих на грани общества.

О спектакле

Спектакль предлагает шесть различных подходов к тексту Буковски, который описывает повседневную жизнь в провинциальной Америке. Актеры передают обыденные и порочные аспекты существования без прикрас, создавая образы искателей приключений в мире, наполненном фастфудом и серостью.

На поверхности истории выглядят наивными, но на самом деле они пронизаны глубокими размышлениями о красоте и сострадании. Главный герой, представляющийся циником, находит в себе черты вечного ребенка, что приводит его к экзистенциальным откровениям и размышлениям об абсурдности мира.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля выступила Юлия Панина. В роли актеров зрители увидят:

  • Евгений Сиротин
  • Константин Гаёхо
  • Роман Вебер
  • Владимир Поднозов
  • Фима Осипов
  • Никита Давыдов

Особое внимание зрителей привлекает световое оформление спектакля, за которое отвечает талантливый художник по свету Татьяна Яковлева.

Не упустите возможность погрузиться в мир Буковски и насладиться мастерством актеров в спектакле «Парни и велосипеды». Ваша встреча с театром ждет вас!

Режиссер
Юлия Панина
В ролях
Евгений Сиротин
Константин Гаехо
Роман Вебер
Владимир Поднозов
Фима Осипов

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

