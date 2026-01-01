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Паркер
Киноафиша Паркер

Спектакль Паркер

18+
Продолжительность 110 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Паркер» в Театральной Долине. Драма-фэнтези в одном действии

В Театральной Долине зрители увидят спектакль «Паркер», который рассказывает о неординарной творческой личности, её взрослении и конфликте с обществом.

Главная героиня, шестнадцатилетняя Габи, мечтает стать писателем и получает в подарок ручку марки Паркер. Этот предмет оказывается настоящей волшебной палочкой: начатые ею истории начинают сбываться в реальном мире. Спектакль затрагивает темы творчества, индивидуальности и борьбы с общественными стандартами.

Габи вдохновляет процесс творчества, создавая невероятные персонажи и фантастические миры. Однако её окружение, включая родителей, старшего брата и подругу Леи, считает её «ненормальной» и не понимает её дар. Это создает дополнительный конфликт, когда Габи осознает, что всё написанное ею действительно влияет на реальность.

Творческая команда

Автор пьесы, на основе которой создан спектакль, — канадский драматург Ларри Трамбле. Постановку и сценографию разработала Аида Хорошева. Художники, ответственные за освещение и костюмы, — Александр Федякин и Наталья Васильева соответственно.

В ролях

В спектакле задействованы: Дария Гумарова, Федор Тарасенко, Людмила Курепова, Сергей Оковецкий и Евгения Быстрова.

Полезная информация

Продолжительность спектакля составляет 1 час 50 минут без антракта. Возрастная категория — 18+. Спектакль создан при поддержке СПб О СТД РФ (ВТО).

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
16 сентября среда
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1500 ₽
24 октября суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

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