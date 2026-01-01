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Парк развлечений им. Фокса Микки
Киноафиша Парк развлечений им. Фокса Микки

Спектакль Парк развлечений им. Фокса Микки

Постановка
МТЮЗ 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам повести Саши Чёрного «Дневник Фокса Микки»

Знаете ли вы, что собаки ведут дневники, пишут стихи и мечтают? В этой невероятной истории вы узнаете, что собаки не просто живут рядом с нами, они создают свою удивительную вселенную: снимают кино, влюбляются, танцуют и проводят вечера в парках.

Микки — душа и сердце повести
Фокс по имени Микки — первый поэт среди собак, талантливый режиссер и философ. Герой, созданный пером Саши Чёрного, воплощает в себе сочетание мудрости и детской непосредственности. Через его приключения и мысли раскрывается вся палитра собачьих чувств — от радости до трогательной любви к своей хозяйке Зине.

Уроки жизни от четвероногих
Истории Микки, наполненные юмором и лирикой, приглашают нас увидеть мир с другой стороны — глазами тех, кто любит нас безусловно. Собаки, живущие меньше, чем люди, но живущие более насыщенно и искренне, учат нас не сдаваться и идти вперед, несмотря ни на что.

Режиссер
Юлия Беляева
В ролях
Полина Кугушева
Илья Созыкин
Александр Скрыпников
Леонид Кондрашов
Ольга Гапоненко
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