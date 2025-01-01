Спектакль Парк развлечений им. Фокса Микки

Спектакль МТЮЗа по мотивам повести Саши Чёрного «Дневник Фокса Микки»

Знаете ли вы, что собаки ведут дневники, пишут стихи и даже мечтают? В спектакле «Парк развлечений им. Фокса Микки» мы увидим как фокс по имени Микки, первая собака-поэт, исследует многогранность собачьей жизни. Это не просто рассказ о приключениях четвероногих, а настоящая история о дружбе, любви и философии, воплощенных в образе Микки — персонажа Саши Чёрного, одного из самых светлых и добрых русских писателей.

Светлая собачья жизнь

В повести о Микки разворачивается удивительная собачья жизнь: от забавных историй до открытия первого специализированного парка для культурного отдыха собак. Микки влюблен в свою двуногую хозяйку Зину, которая становится главным человеком в его жизни. И хотя собаки живут не так долго, как люди, их судьбы могут быть не менее трогательными и занимательными.

Команда спектакля

Спектакль поставлен режиссером Юлией Беляевой, а художником выступила Ольга Кузнецова. Музыку к спектаклю написал Николай Бабич, художественное освещение подготовил Алексей Попов, а музыкальным руководителем стала Анна Шавердьян. Хореографом проекта является Евгения Миляева.

Актёры

Птичка — Полина Кугушева

Мистер Фокс — Илья Созыкин

Микки — Леонид Кондрашов, Александр Скрыпников

Болонка Кики — Ольга Гапоненко

Такса Полли — Арина Нестерова (Заслуженная артистка России)

Пудель Альфред — Евгений Кутянин

Бульдог Джон-Джон — Дмитрий Агафонов

Кошка — Алла Онофер

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и насыщенный событиями спектакль, который подарит вам улыбку и заставит задуматься о том, как важны для нас наши четвероногие друзья.