Парк развлечений им. Фокса Микки
Билеты от 1100₽
Киноафиша Парк развлечений им. Фокса Микки

Спектакль Парк развлечений им. Фокса Микки

Постановка
МТЮЗ 6+
Режиссер Юлия Беляева
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Спектакль МТЮЗа по мотивам повести Саши Чёрного «Дневник Фокса Микки»

Знаете ли вы, что собаки ведут дневники, пишут стихи и даже мечтают? В спектакле «Парк развлечений им. Фокса Микки» мы увидим как фокс по имени Микки, первая собака-поэт, исследует многогранность собачьей жизни. Это не просто рассказ о приключениях четвероногих, а настоящая история о дружбе, любви и философии, воплощенных в образе Микки — персонажа Саши Чёрного, одного из самых светлых и добрых русских писателей.

Светлая собачья жизнь

В повести о Микки разворачивается удивительная собачья жизнь: от забавных историй до открытия первого специализированного парка для культурного отдыха собак. Микки влюблен в свою двуногую хозяйку Зину, которая становится главным человеком в его жизни. И хотя собаки живут не так долго, как люди, их судьбы могут быть не менее трогательными и занимательными.

Команда спектакля

Спектакль поставлен режиссером Юлией Беляевой, а художником выступила Ольга Кузнецова. Музыку к спектаклю написал Николай Бабич, художественное освещение подготовил Алексей Попов, а музыкальным руководителем стала Анна Шавердьян. Хореографом проекта является Евгения Миляева.

Актёры

  • Птичка — Полина Кугушева
  • Мистер Фокс — Илья Созыкин
  • Микки — Леонид Кондрашов, Александр Скрыпников
  • Болонка Кики — Ольга Гапоненко
  • Такса Полли — Арина Нестерова (Заслуженная артистка России)
  • Пудель Альфред — Евгений Кутянин
  • Бульдог Джон-Джон — Дмитрий Агафонов
  • Кошка — Алла Онофер

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и насыщенный событиями спектакль, который подарит вам улыбку и заставит задуматься о том, как важны для нас наши четвероногие друзья.

Купить билет на спектакль Парк развлечений им. Фокса Микки

Январь
4 января воскресенье
12:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1100 ₽

Фотографии

Фотографии

