Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Park Live Almaty 2026
Киноафиша Park Live Almaty 2026

Park Live Almaty 2026

О концерте

Gorillaz на Park Live Almaty 2026: Музыкальное событие лета

С 21 по 23 августа 2026 года Алматы вновь станет музыкальной столицей Центральной Азии, принимая третий масштабный фестиваль Park Live Almaty. В этом году первый хэдлайнер уже объявлен — легендарные Gorillaz выступят 22 августа! 

Три дня живой музыки

Полный лайнап фестиваля пока держится в секрете, однако организаторы обещают три дня живой музыки мирового уровня. Гостей ждут выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. Основная цель фестиваля — сделать Алматы центром фестивальной культуры региона и привлечь больше «большой музыки», ведь в прошлом году Park Live Almaty посетили свыше 40 000 зрителей!

Культовая группа Gorillaz

Gorillaz — это не просто музыкальный коллектив, а целая вселенная. Основанная музыкантом Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом, группа объединяет четыре анимированных персонажа. Смешение жанров от альтернативного рока и хип-хопа до электроники сделало их культурным феноменом, прославившимся по всему миру.

Новый альбом и свежие треки

Совсем недавно Gorillaz анонсировали выход своего девятого студийного альбома «The Mountain», релиз которого запланирован на 20 марта 2026 года. На фестивале вы сможете услышать как новые хиты, так и знакомые композиции 22 августа на Park Live Almaty!

VIP-билеты: комфорт и эксклюзив

VIP-билет Park Live Almaty включает:

  • Отдельный VIP-вход на территорию фестиваля без очередей и ожидания.
  • Просторную VIP-зону с комфортными лаунж-пространствами для отдыха.
  • Отдельный фуд-корт и бар с расширенным ассортиментом блюд и напитков.
  • Лучшие виды на сцену — отдельный VIP-сектор с превосходной визуальной позицией для просмотра концерта.

Обратите внимание, что акция «Выигрывайте поездку на Бали с VISA» не распространяется на данное событие.

Купить билет на концерт Park Live Almaty 2026

Помощь с билетами
В других городах
Август
21 августа пятница
16:00
Первомайские пруды (Park Live Almaty) г. Алматы, ​Первомайская промзона 11Б
22 августа суббота
13:00
Первомайские пруды (Park Live Almaty) г. Алматы, ​Первомайская промзона 11Б

В ближайшие дни

Концерт посвященный Дню Независимости РК
Классическая музыка
Концерт посвященный Дню Независимости РК
13 декабря в 16:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы
Тяжелый рок
SLAUGHTER TO PREVAIL в Алматы
12 февраля в 20:00 Almaty Arena
от 25000 ₽
Абай Бегей
Поп Эстрада
Абай Бегей
24 декабря в 19:30 Дворец Республики
Билеты
Афиша концертов Москвы
Новости
Gorillaz в Казахстане: почему еще стоит посетить фестиваль Park Live Алматы 2026
Gorillaz в Казахстане: почему еще стоит посетить фестиваль Park Live Алматы 2026 Летом 2026 года на юг Казахстана вновь потянутся поклонники музыки разных жанров. А кто-то приедет увидеть и услышать легендарных Gorillaz и их фирменное «Haha haha haha haha». Рассказываем, как купить билеты и чего ждать от фестиваля Park Live Алматы. 
Написать
9 декабря 2025 07:42
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше