Park Live Almaty 2026

С 21 по 23 августа 2026 года Алматы вновь станет музыкальной столицей Центральной Азии, принимая третий масштабный фестиваль Park Live Almaty. В этом году первый хэдлайнер уже объявлен — легендарные Gorillaz выступят 22 августа!
Полный лайнап фестиваля пока держится в секрете, однако организаторы обещают три дня живой музыки мирового уровня. Гостей ждут выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. Основная цель фестиваля — сделать Алматы центром фестивальной культуры региона и привлечь больше «большой музыки», ведь в прошлом году Park Live Almaty посетили свыше 40 000 зрителей!
Gorillaz — это не просто музыкальный коллектив, а целая вселенная. Основанная музыкантом Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом, группа объединяет четыре анимированных персонажа. Смешение жанров от альтернативного рока и хип-хопа до электроники сделало их культурным феноменом, прославившимся по всему миру.
Совсем недавно Gorillaz анонсировали выход своего девятого студийного альбома «The Mountain», релиз которого запланирован на 20 марта 2026 года. На фестивале вы сможете услышать как новые хиты, так и знакомые композиции 22 августа на Park Live Almaty!
