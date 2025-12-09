Gorillaz на Park Live Almaty 2026: Музыкальное событие лета

С 21 по 23 августа 2026 года Алматы вновь станет музыкальной столицей Центральной Азии, принимая третий масштабный фестиваль Park Live Almaty. В этом году первый хэдлайнер уже объявлен — легендарные Gorillaz выступят 22 августа!

Три дня живой музыки

Полный лайнап фестиваля пока держится в секрете, однако организаторы обещают три дня живой музыки мирового уровня. Гостей ждут выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. Основная цель фестиваля — сделать Алматы центром фестивальной культуры региона и привлечь больше «большой музыки», ведь в прошлом году Park Live Almaty посетили свыше 40 000 зрителей!

Культовая группа Gorillaz

Gorillaz — это не просто музыкальный коллектив, а целая вселенная. Основанная музыкантом Дэймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом, группа объединяет четыре анимированных персонажа. Смешение жанров от альтернативного рока и хип-хопа до электроники сделало их культурным феноменом, прославившимся по всему миру.

Новый альбом и свежие треки

Совсем недавно Gorillaz анонсировали выход своего девятого студийного альбома «The Mountain», релиз которого запланирован на 20 марта 2026 года. На фестивале вы сможете услышать как новые хиты, так и знакомые композиции 22 августа на Park Live Almaty!

VIP-билеты: комфорт и эксклюзив

VIP-билет Park Live Almaty включает:

Отдельный VIP-вход на территорию фестиваля без очередей и ожидания.

Просторную VIP-зону с комфортными лаунж-пространствами для отдыха.

Отдельный фуд-корт и бар с расширенным ассортиментом блюд и напитков.

Лучшие виды на сцену — отдельный VIP-сектор с превосходной визуальной позицией для просмотра концерта.

Обратите внимание, что акция «Выигрывайте поездку на Бали с VISA» не распространяется на данное событие.