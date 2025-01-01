Эксклюзивный концерт группы «Парк Горького»

Готовьтесь к незабываемому вечеру! Концерт культовой рок-группы «Парк Горького» пройдет в легендарном «Ритм-Блюз кафе», расположенном в сердце Москвы. Этот клуб, основанный Стасом Наминым более 25 лет назад, стал настоящей меккой для любителей живой музыки.

История «Ритм-Блюз кафе»

«Ритм-Блюз кафе» было открыто в 90-х годах и с тех пор гостеприимно принимает посетителей, включая звёзд российской и мировой музыки. Здесь появились на свет многие незабываемые концерты. Клуб принимал таких артистов, как Rolling Stones, Ринго Старр, Брайан Мэй и Квентин Тарантино. Уникальный фасад кафе украшен автографами известных музыкантов, а интерьер заполнен редкими фотоматериалами, музыкальными инструментами и памятными предметами.

Каждый месяц в этом замечательном месте проходят более 70 мероприятий, включая лекции и концерты различных стилей — от джаза до рок-н-ролла. «Ритм-Блюз кафе» имеет репутацию места, где можно встретить как известных исполнителей, так и молодых дарований.

Возрождение «Парк Горького»

Группа «Парк Горького» была основана Стасом Наминым в 1987 году. После распада в 1990 году коллектив был восстановлен в 2022 году. Первое выступление нового состава состоялось на фестивале SNC-35 в Зеленом театре Парка им. Горького. В звездный состав группы входят опытные музыканты, такие как Олег Изотов, Сергей Арутюнов и Марко Мендоса, а также молодые таланты, такие как Тимофей Григорович.

Недавние достижения

В 2024 году «Парк Горького» выпустил новые песни и провел сольный концерт в Crocus City Hall, который вызвал бурю восторга у зрителей. Группе оказал честь выступить Николай Носков, легенда первой волны «Парк Горького». В этом году планируется выпустить CD и DVD с записью концерта, а также записать второй сольный альбом.

Не пропустите шанс увидеть эту выдающуюся группу на сцене «Ритм-Блюз кафе»! Начало концерта в 19:00 — приходите, чтобы насладиться уникальной атмосферой и непревзойденным звучанием!