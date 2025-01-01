Парк Горького. Концерт в Новосибирске

Пользователи и ценители живой музыки, не пропустите уникальную возможность стать частью рок-эпопеи в Новосибирске!

Краткая информация о событии

Концерт состоится в Дворце культуры железнодорожников. Это событие непременно привлечет внимание всех любителей рок-музыки, а также тех, кто хочет окунуться в атмосферу живого исполнения.

Почему стоит прийти?

Концерт не только подарит вам возможность насладиться живой музыкой, но и станет отличным поводом встретиться с друзьями, провести вечер вдали от повседневной суеты и ощутить дух настоящего музыкального праздника.

Поддержите местную музыкальную сцену

Этот концерт — шанс поддержать локальных исполнителей и узнать о свежих тенденциях в мире рок-музыки. Билеты быстро распродаются, поэтому не упустите возможность заполучить свой заранее!

Готовьтесь к ярким впечатлениям и незабываемым моментам — встречаемся в парке Горького!