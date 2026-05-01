Семейный досуг в Парке Альпак в Ростове-на-Дону

Парк Альпак «Симба» в Ростове-на-Дону приглашает всех желающих провести время с удивительными животными. Здесь вы сможете не только насладиться общением с альпаками, козочками и кроликами, но и поучаствовать в их кормлении и легко украсить свой день общением с этими милыми созданиями.

Уникальный опыт общения с природой

В Парке «Симба» вся атмосфера создана для того, чтобы посетители чувствовали себя комфортно и могли ближе познакомиться с животными. Этот уютный уголок будет интересен как детям, так и взрослым. Улыбки и радостные эмоции гарантированы!

Фото на память

Не упустите возможность сделать яркие фотографии с животными, которые запомнятся на всю жизнь. Альпаки и кролики с радостью позируют для снимков, чтобы вы унесли с собой частичку этого волшебного места.

Парк «Симба» — это идеальное место для семейного отдыха и общения с природой, которое подарит множество положительных эмоций.