Куда пойти с ребенком в Омске? В парк альпак!

Парк альпак "Симба" в Омске предлагает уникальную возможность пообщаться с милыми животными и насладиться атмосферой природы. Здесь вы сможете не только увидеть альпак, но и провести время с козочками и кроликами.

Уютная атмосфера

Парк расположился в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ и создает идеальные условия для отдыха всей семьёй. Вы сможете погладить, накормить и сделать незабываемые фотографии с очаровательными обитателями парка.

Что вас ждёт

Посетив парк "Симба", вы получите массу положительных эмоций. Общение с животными всегда поднимает настроение, а также способствует расслаблению и улучшению самочувствия.

Советы по посещению

Не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть моменты общения с животными. Убедитесь, что у вас есть разрешенные корма для животных, чтобы сделать ваше взаимодействие с ними ещё более приятным.

Приходите в парк альпак "Симба" и откройте для себя мир доброты и заботы о животных!