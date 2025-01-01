Парижские вечера: Концерт классической музыки в старинном особняке

Вечер французской классической музыки в особняке баронессы фон Мекк

В пятницу вас ждёт уникальная возможность погрузиться в атмосферу утончённой эпохи старинного особняка 19 века, принадлежавшего легендарной баронессе Надежде фон Мекк. Этот волшебный вечер откроет перед вами незабываемую палитру звуков французских гениев.

Музыкальная программа

Струнный квартет GLORIA исполнит произведения таких композиторов, как:

Клод Дебюсси

Жорж Бизе

Лионель Делиба

Эрик Сати

Жак Оффенбах

Камиль Сен-Санс

Габриэль Форе

Модест Мусоргский

Мелодии, которые унесут вас в мир изысканных балов, вечерних прогулок по изумрудным садам и светских встреч, зазвучат в исполнении великолепных музыкантов.

Список произведений:

Клод Дебюсси — Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» Клод Дебюсси — «Кукольный кэк-уок» Жак Оффенбах — «Галоп» Лео Делиб — Дуэт цветов из оперы «Лакме» Клод Дебюсси — Арабеска Клод Дебюсси — Прелюдия «Лунный свет» Жорж Бизе — Музыкальный антракт из оперы «Кармен» Жорж Бизе — Хабанера из оперы «Кармен» Эрик Сати — «Gymnopédie No. 1» Эрик Сати — «Gnossienne No. 1» Габриэль Форе — «Павана» Камиль Сен-Санс — «Лебедь» Камиль Сен-Санс — «Аквариум» Модест Мусоргский — «Картинки с выставки» (оркестровка Мориса Равеля). Камиль Сен-Санс — «Пляска смерти»

Информация о событии

Начало в 19:30, сбор гостей с 18:30. Место проведения: Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 (в 5 минутах от станции метро Кропоткинская).

Не упустите возможность насладиться вечером, полным творчества и гармонии!