Новогоднее шоу французской эстрады

В рамках цикла Новогодний фейерверк Новосибирская хоровая капелла приглашает вас на музыкальное шоу, которое подарит атмосферу французской эстрады. Вместе с инструментальным ансамблем под управлением Владимира Гуляева и студией современного танца «Драйв», вы сможете насладиться популярными мелодиями, которые пробуждают романтические воспоминания.

Музыка, которая вдохновляет

Под звуки хитовых композиций из репертуара Поля Мориа и мелодий Мишеля Леграна вы окажетесь на узких улочках Монмартра, среди ярких огней Мулен-Руж, и сможете полюбоваться видом на Эйфелеву башню с высоты птичьего полёта. Для ценителей французской музыки прозвучат аккордеон и шлягеры от Мирей Матьё, Джо Дассена, Патрисии Каас. Ваши сердца согреют такие песни, как «Вечная любовь» и «Падает снег».

Что вас ждет на концерте

«Парижские тайны» — это уникальное музыкальное событие, в котором собраны знаменитые французские песни из репертуаров Эдита Пиаф, Жана-Жак Фабиан, Джо Дассена и Мирей Матьё. В программе звучат композиции «Les Rois Du Monde», «Любовь ушла», «La Maigrelette», «Quand Jimmy dit» и множество других.

Организатор и исполнители

Организатором мероприятия является Владимир Николин, талантливый аккордеонист и баянист. Это событие будет интересно тем, кто ценит французскую музыку и эстраду, а также всем, кто ищет незабываемые впечатления от живого музыкального исполнения.

Приходите на концерт и подарите себе и своим близким музыкальный подарок, который никого не оставит равнодушным!